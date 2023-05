Mondovì, il fiume Ellero sorvegliato speciale: eventi annullati, scuole chiuse, attivato il COC [VIDEO]

Preoccupa la situazione del fiume Ellero a Mondovì. Sebbene al momento l'acqua non abbia ancora superato il livellodi guardia, la situazione ha richiesto un monotoraggio speciale.

In via temporanea è già stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

“La situazione è complicata, - commenta il sindaco Luca Robado - l'attenzione è massima anche pensando a quanto sta accadendo in Emilia-Romagna. Come ricordato dai tecnici Arpa nella riunione di oggi in Prefettura, la situazione è complessa e in evoluzione continua, per questo abbiamo deciso di chiudere le scuole, anche pensando alle superiori che raccolgono studenti dalle vallate. Sono stati annullati anche tutti gli eventi che erano in programma in Città. Massima attenzione è posta anche ai ponti, sono già posizionate le transenne per un'eventuale chiusura. Raccomandiamo a tutti la massima prudenza".