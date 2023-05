Per cause in via di accertamento, si è verificato un tamponamento fra due suv in via Torino, in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo. L'incidente si è verificato intorno alle 19 di venerdì 19 maggio poco prima dell'imbocco della rotatoria che immette sull'autostrada Asti-Cuneo.

Una delle due auto è finita fuori strada, dietro il guardrail.

Sul posto l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e la polizia locale per i rilievi.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.