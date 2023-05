A Revello la video proiezione "Staffarda, memorie di un borgo"

Nella incantevole cornice della Cappella Marchionale, grazie alla collaborazione del Comune di Revello, venerdì 26 maggio 2023 alle ore 21.00 proietteremo i filmati del progetto “STAFFARDA MEMORIE DI UN BORGO”, un racconto attraverso i ricordi e le voci dei suoi stessi abitanti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Una serata per rivedere e ricordare insieme volti e storie di un pezzo di vita revellese.

Il panettiere, La Locanda del Chiostro, le feste patronali, il Parroco, le maestre e i bambini della scuola, tornano a farsi presenza in sei video tematici in grado di restituire il fermento e la vita che popolava il borgo di Staffarda in un tempo non troppo distante da noi.

Un progetto per riavvicinare e restituire Staffarda alle persone del territorio, alla comunità.