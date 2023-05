A Mondovì arrivano Franco Arminio e Franco Faggiani per parlare di crisi del paesaggio e della montagna

Dopo Marco Albino Ferrari, Vauro Senesi e padre Alex Zanotelli, il festival Funamboli di Mondovì è pronto ad accogliere altri due nomi.

In un’edizione dedicata al racconto delle tante crisi che stanno affliggendo la società, gli appuntamenti del 26 e del 27 maggio saranno dedicati alla crisi del paesaggio e della montagna come emblemi di una più ampia crisi dell’ambiente, di cui stiamo assistendo proprio in questi giorni alle nefaste conseguenze.

Dopo aver ricordato il decennale della scomparsa di don Andrea Gallo e la crisi sociale con Vauro Senesi e con padre Alex Zanotelli, l’associazione Gli Spigolatori è pronta a ospitare sul palco della kermesse monregalese gli scrittori Franco Arminio e Franco Faggiani.

Il celebre poeta paesologo campano dialogherà con i giornalisti Alex Corlazzoli e Arianna Pronestì su come raccontare un paesaggio che cambia attraverso la letteratura e presenterà in questa occasione il suo nuovo libro, Sacro Minore. Appuntamento alle ore 18.00 presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1). Franco Faggiani, scrittore milanese, sarà invece ospite del festival Funamboli sabato 27 maggio alle ore 17.30 in un appuntamento durante il quale presenterà il suo libro “L’inventario delle nuvole”. L’appuntamento, che si terrà presso la Sala della Stazione di Valle della Funicolare di Mondovì, vedrà la partecipazione del giornalista Gabriele Gallo, esperto di montagna e coordinatore delle Alpi del Sole.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Alla luce dei posti limitati, è consigliata la prenotazione su Eventbrite o via mail a mostre@festivalfunamboli.it. Per maggiori informazioni www.festivalfunamboli.it