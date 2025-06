"Terzo lotto tangenziale a Mondovì: un progetto volto al progresso: utile senz’altro… per le prossime elezioni"

Gentile direttore,

Vorrei esprimere il mio giudizio sul terzo lotto della Circonvallazione di Mondovì: continua a stupirmi l’enfasi che viene posta sui “passi avanti” circa la costruzione del “tanto atteso” terzo lotto, sul “finalmente sì” all’opera che “la città attende”…

Mai ho colto accenni critici sulla reale utilità dell’opera, mai ho sentito porre seriamente in discussione l’impatto ambientale che definirei “il più imponente della storia del territorio monregalese e uno dei più grandi dell’intero Nord-Ovest”, anzi ho sentito Amministratori affermare che l’impatto era quasi nullo essendo la prima parte in trincea quindi non visibile da terra e altra parte in galleria, come se quel che non si vede non esista.

Mai sono state chiarite le modalità di rilevazione traffico che hanno portato a ritenere l’opera necessaria o addirittura indispensabile.

Le obiezioni da parte di cittadini vengono, di fatto eluse con risposte sbrigative, vaghe e inesatte. “Trent’anni di attesa!”: questa è la motivazione dell’esultanza. Come se “l’anzianità” di un progetto costituisse la giustificazione del progetto stesso.

Non ci si accorge che, nel frattempo, la sensibilità e il rischio ambientale sono cambiati!

Viene data, giustamente, molta risonanza ad alcune attività volte alla tutela dell’ambiente (è di queste settimane la lodevole iniziativa “SpazzaMondo”) e poi si applaude, senza cenni critici, a un’opera che porterà milioni di metri cubi di cemento, asfalto, bitume, materie plastiche ecc. senza contare l’inquinamento locale prodotto dai circa quattro anni di cantiere.

Ma infine… dove è questa città che “attende”? Un Comitato di cittadini, sostenuto da un ampio consenso, si era formato cercando di opporsi a questo intervento sovradimensionato, fornendo peraltro ampia documentazione, corredata da un preciso progetto che avrebbe ridotto di circa due terzi i costi e, conseguentemente, il consumo di suolo.

Rimpallo di ruoli e sostanzialmente mai preso in considerazione.

Ci viene ora presentato come il traguardo raggiunto di un grande progetto volto al progresso: utile senz’altro… per le prossime elezioni.

Ringrazio la redazione per l’ospitalità.

MR