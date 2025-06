Chiuderà per tre giorni, dal 17 al 19 giugno, il ponte sul fiume Tanaro nella zona dell'ex cotonificio.

La chiusura al transito veicolare è necessaria per i lavori di ripristino nelle condizioni di sicurezza della struttura. Iltransito sarà interdetto nel tratto compreso tra viale Martiri della Libertà l’intersezione con la strada provinciale 258 per consentire l’esecuzione di lavori di demolizione e posa in opera dei nuovi giunti di dilatazione in elastomero armato.