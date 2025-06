Il Comune di Bra mette all’asta due moto e un furgone

Il Comune di Bra mette all’asta due motocicli Suzuki già in servizio presso la Polizia locale e un furgone Ducato in uso ai servizi sociali intercomunali. Tutta la documentazione relativa al bando di gara, corredata delle informazioni tecniche e fotografiche dei due lotti, è reperibile sull’Albo pretorio on line del Comune a questo link.

I cittadini interessati dovranno far pervenire in busta chiusa la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del 27 giugno 2025 mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano direttamente all’ufficio il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 12,45, e il giovedì dalle 8,45 alle 16.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti al numero telefonico 0172.438235.