Ceva, apre la piscina al Parco della Rotonda

Apre ufficialmente i battenti giovedì 12 giugno la piscina scoperta del Parco della Rotonda a Ceva.

“Siamo decisamente soddisfatti di annunciare l’apertura – evidenziano dall’Amministrazione comunale cebana – che, come da nostra intenzione, avviene praticamente a ridosso della chiusura delle scuole e dell’inizio delle vacanze estive”.

L’impianto è gestito dall'Associazione sportiva dilettantistica N.C.R.N. di Acqui Terme, che ha grande esperienza nel settore occupandosi inoltre egli impianti di Cairo Montenotte, Carcare e Mondovì.

Nei giorni scorsi sono stati ultimati lavori nel contesto dell’impianto: è stata effettuata una manutenzione della copertura degli spogliatoi, e sulle stesse strutture è stato completamente ripassato l’intonaco. L’ammontare dei lavori è di circa 13 mila euro.

Questi gli orari di apertura: l’impianto sarà operativo tutti i giorni, dalle 10 alle 19 (ore 18,30 uscita dall’acqua). Il bar annesso all’impianto osserverà lo stesso orario (10-19) fino al prossimo 25 giugno; dal 26 giugno invece l’apertura del bar sarà dalle 10 a mezzanotte.

Queste le tariffe previste per gli ingressi in piscina: giornaliero intero feriale 8 euro non residenti, 7 euro residenti; giornaliero ridotto feriale 7 euro non residenti, 6 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) intero feriale 7 euro non residenti, 6 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) ridotto feriale 6 euro non residenti, 5 euro residenti; giornaliero intero prefestivo/festivo 9,50 euro non residenti, 8,50 euro residenti; giornaliero ridotto prefestivo/festivo 8 euro non residenti, 7 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) intero prefestivo/festivo 8,50 euro non residenti, 7,50 euro residenti; pomeridiano (dalle ore 14) ridotto prefestivo/festivo 7 euro non residenti, 6 euro residenti; ingresso pausa pranzo (dalle 12.30 alle 15) 4 euro per i non residenti, 3,50 euro per i residenti.

Gli abbonamenti: stagionale intero 200 euro non residenti, 170 residenti; stagionale ridotto 150 euro non residenti, 130 residenti; 15 ingressi intero non residenti 85 euro, residenti 75 euro; 15 ingressi ridotto non residenti 75 euro, residenti 65 euro. Affitto lettino 2,50 euro, ombrelloni gratuiti. Per ulteriori informazioni; 327 4989762.