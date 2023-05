Ceva si prepara all'estate con la nuova stagione dell'Agriteatro

Torna l'atteso appuntamento con gli spettacoli dell'Agriteatro nell'area del campanone di Ceva.

Una location d'eccezione che, per l'estate, si trasforma in un palcoscenico immerso nella natura.

L'iniziativa, ideata dalla Compagnia Teatro Marenco, era nata per promuovere occasioni di socialità e appuntamenti con il teatro, dopo la pandemia, registrando un'ottima risposta da parte del pubblico.

E così, la terza edizione della kermesse, è stata presentata per la prima volta in municipio, venerdì 19 maggio, da Aldo Viora, Luca Prato e Manuel Alciati, alla presenza del sindaco Vincenzo Bezzone e del consigliere di Fondazione CRC, Massimo Gula. Tante le novità di questa nuova edizione che promette di sorprendere ancora.

"Quando gli attori cercano su Google la location restano un po' spiazzati - ha detto Manuel Alciati, presindente della Compagnia TM - ed è impagabile vedere la loro espressione di stupore quando raggiungono la zona del campanone e vedono allestito un anfiteatro naturale unico nel suo genere. Il luogo fisico dovrebbe essere solo una bella cornice, le emozioni degli spettatori il loro contenuto".

Non solo teatro, ma anche eventi collaterali: sono in programma infatti due serate con "L'AperiAgri": aperitivo al campanone alle 18.30 di giovedì 22 giugno e venerdì 14 luglio a cura della Proloco e dello Sciclub Ceva.

"La rassegna - ha spiegato Aldo Viora - fa parte del progetto di proposta teatrale estiva e di valorizzazione paesaggistica del sito del Campanone, in collaborazione con il Comune di Ceva, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banco Azzoaglio, la Regione Piemonte, la Pro loco Ceva, lo Sci Club Ceva. Un grazie speciale poi ai Fratelli Faccia che anche quest'anno ci hanno fornito gratuitamente le rotoballe che serviranno per allestire l'anfiteatro".

La rassegna si concluderà il 14 luglio e proprio in quell'occasione verrà organizzato anche un dj set a cuelo aperto, l'AgriDjset con musica dal vivo al termine dello spettacolo.

"Siamo molto emozionati di poter presentare la rassegna in comune - ha detto il direttore artistico Luca Prato - Gli spettacoli saranno quattro quest'anno, si partirà il 22 giugno per concludere il 14 luglio. Nomi importantissimi si alterneranno su questo speciale palco, siamo orgogliosi di continuare a far crescere questa iniziativa".

GLI SPETTACOLI

giovedì 22 giugno "Relazioni (quasi) pericolose" - Teatro de gli Incamminati

giovedì 29 giugno "La balena bianca" - Davide Lorenzo Palla

giovedì 6 luglio - "Alexo" - Claudio Morici

mercoledì 12 luglio Tre sull'altalena - Compagnia Teatro Marenco con replica venerdì 14 luglio

Abbonamento 4 spettacoli: 50 euro. Ingresso singolo spettacolo 15 euro. La replica del 14 luglio non è valida come abbonamento.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Prenotazione richiesta alla cartoleria “La Matita” di Ceva. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la sala del Cinema Borsi di Ceva.