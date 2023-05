Saluzzo, chiuso il Coc stamattina: solo una piccola frana in collina verso pilone Botta

Cessata l'allerta meteo che ha visto anche Saluzzo in zona arancione, stamattina si è chiuso il C.O.C., Centro operativo comunale.

Non si sono avute problematiche di rilievo in città. Lo conferma l’architetto Flavio Tallone, dirigente del settore Governo del territorio. E’ stata molto importante l’azione coordinata della squadra comunale con il Soccorso Radio Saluzzo ( che ha fatto operazioni di monitoraggio a supporto), Protezione civile e Consorzi irrigui per mettere in piedi azioni propedeutiche alla prevenzione di allagamenti e problematiche, da giovedì scorso, sottolinrea.0 Il centro operativo è rimasto aperto giorno e notte durante la tre giorni di piogge.

In città non si state grosse criticità. Solo in collina una piccola frana, ha chiuso la strada comunale che porta a pilone Botta, dopo il congiungimento tra via San Lorenzo e via Creusa. Aveva isolato alcune famiglie. La squadra del Comune è intervenuta, liberando la via da alberi, terra, rami e riaprendola.

Nel municipio di Castellar, in via Cambiano, un albero è caduto ed ha chiuso la strada, ma è stata riaperta subito dopo l’intervento delle squadre. Sempre in un altro tratto di via Cambiano, al di sotto del cimitero degli animali, di proprietà privata (situazione segnalata anche da un lettore) si è verificata una situazione di scivolamento di terra, per l’acqua che si è infiltrata nella roccia.

Il prosindaco Eros Demarchi e l’architetto Tallone hanno effettuato alcuni sopralluoghi, non ritenendo di chiudere il tratto di via.

Giovedì sera, per evitare che Varaita facesse aumentare il volume di acqua nel Rio Torto che attraversa Saluzzo, sono state chiuse le paratie. L’acqua che è passata al di sopra delle stesse, ha aumentato il livello idrometrico e la rumorosità del rio. Ma senza alcun problema di esondazione.

Anche il controllo all’altezza di via della Croce, ha rassicurato circa il livello dell’acqua.