Ancora danni alle vetrine del centro storico, il titolare del Cafè 44: "A Cuneo, negli ultimi mesi, la situazione è precipitata"

Rabbia e impotenza tra i commercianti e i residenti di Cuneo di fronte ai numerosi episodi che da mesi si stanno verificando nelle zone più centrali della città.

Tutto quello che per anni si è detto di corso Giolitti, ora si è spostato in altre aree. Piazza Boves in primis, dove i residenti convivono con risse e litigi spesso feroci quasi ogni sera. Poi gli innumerevoli episodi dei danni alle auto in sosta, con decine di vetri frantumati e, come se non bastasse, i danni alle vetrine e i furti ai danni degli esercizi commerciali.

E' di ieri notte il danneggiamento di uno dei vetri di Cafè 44, bar di via Roma all'angolo con via Dronero. Proprio in quest'ultima via, forse utilizzando un cubetto di porfido, è stato colpito il vetro di una finestra. Un doppio vetro antisfondamento, che ha retto all'urto, per fortuna.

E' andata peggio all'attività dall'altro lato della strada, L'orto del Gallo, che vende frutta e verdura. Vetrina frantumata, e infatti la serranda è abbassata, e furto di cose di poco valore, una bottiglia di vino e una marmellata.

Il danno è decisamente più consistente del valore della merce rubata. In caso, quasi scontato di assicurazione, a salire saranno comunque i costi in capo agli esercenti, in un momento non facile per tutto il comparto.

"Nell'ultimo anno e, in particolare, negli ultimi tre o quattro mesi, abbiamo assistito ad un innalzamento della criminalità impensabile fino a qualche tempo fa. Io sono qui da 10 anni - commenta Jacopo Barbero, titolare del bar al civico 44 del cuore del centro storico. Può chiedere a tanti colleghi: in tanti sono stati colpiti da rapine o hanno subito danni ai locali negli ultimi mesi. La situazione di degrado è evidente: sono persone che non hanno niente da perdere, spesso noti alle forze dell'ordine. Vedono una bottiglia di vino in vetrina? La sfondano e se la prendono. Contro di loro non si può fare niente. Sono arrabbiatissimo. Di notte non c'è una pattuglia che circola. Non so dove si voglia andare a finire. Aspettiamo che succeda qualcosa di grave anche alle persone, prima di intervenire? Perché, vedendo come stanno andando le cose, prima o poi succederà".