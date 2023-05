Cuneo, le partecipate e gli incarichi ai consiglieri: nell’elenco solo Laura Menardi e Umberto Fino

Laura Menardi e Umberto Fino, per un totale di cinque incarichi: due la prima (da 4.666 e da 2.000 euro) e tre il secondo (da 6.500, 1.400 e 1.400 euro). Sono questi i nominativi degli – ormai ex – consiglieri comunali del capoluogo di provincia dello scorso mandato amministrativo destinatari di incarichi professionali per conto di società partecipate del Comune di Cuneo.



La risposta è arrivata dalla sindaca Patrizia Manassero, che nella prima serata del consiglio comunale di maggio ha risposto a un’interpellanza di Giancarlo Boselli (Indipendenti) motivata dalla notizia che la società Pellegrino di Roata Rossi – in cui figura l’attuale assessore Luca Pellegrino) – è stata richiesta di realizzare una perizia sui terreni MIAC poi andati all’asta per la Scannell Properties.



“Non ci sono condizioni ostative a livello legale ma ci pare davvero poco opportuno – ha sottolineato Boselli - : quando per affidare una perizia si possono coinvolgere quattro o cinque soggetti ma invece si chiama un capogruppo di maggioranza oggi assessore, possiamo spiegarcela come vogliamo, la verità è che è il ruolo politico a contare”.



“L’impatto sull’opinione pubblica è molto grave, si tratta di un costume che ingenera ‘relazioni pericolose’ - ha continuato l’Indipendente - . Chiediamo quindi contezza delle occasioni in cui questo è stato fatto”.



Beppe Lauria e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) hanno appoggiato la richiesta in toto, rifacendosi alla ‘questione morale’ senza mancare di sottolineare ancora la totale legittimità della cosa.



La risposta della sindaca ha lasciato fuori l’assessore Pellegrino, perché nell’occasione non c’è stato incarico diretto (andato invece allo zio, Battistino). “Anche io credo sia interesse dalla comunità avere ben chiare e mantenere la trasparenza delle attività della maggioranza” ha concluso Manassero.