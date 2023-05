Bra, due operai intervengono per salvare un ragazzo rimasto intrappolato in un ascensore

Via Mascagni, a Bra

Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, l’architetto Marco Tromba si trovava a Madonna dei Fiori a Bra per fare una verifica di un cantiere in via Monteverdi, insieme all’impresario Claudio Mattis e a due operai albanesi Moni Sali e Deja Gazment. I lavori procedevano tranquillamente, fino a quanto i due hanno udito alcune voci.

"Ad un certo punto – racconta Marco Tromba - i due ragazzi ci hanno indicato che nelle vicinanze c’era qualcuno che stava chiedendo aiuto. Abbiamo passato i successivi 10 minuti a cercare chi fosse, fino a trovarlo in via Mascagni, Si trattava di un ragazzo rimasto bloccato nell’ascensore esterno della sua abitazione. Abbiamo chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti. Nel frattempo, i nostri operai hanno forzato l’ascensore per consentire il passaggio dell’aria, così da evitare che accadesse una tragedia".

"Ci tengo ad evidenziare come per salvare il ragazzo intrappolato sia stata fondamentale la prontezza e risolutezza dei due operai. Noi non ci saremmo mai accorti delle voci", sottolinea Tromba.