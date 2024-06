Incendio in un'abitazione di Villar San Costanzo: tratta in salvo una donna, ma danni ingenti

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte di oggi, venerdì 14 giugno, per l’incendio scoppiato in un’abitazione privata di Villar San Costanzo, nel dronerese. L’allarme, giunto alle 4,29 di stamane, segnalava la presenza del fuoco al primo piano di uno stabile in via Combale dove ad andare a fuoco era un appartamento occupato da una signora, che però era già riuscita ad allontanarsi in modo autonomo.

Sono state inviate squadre in partenza dal capoluogo con autoscala ed autobotte, insieme ai volontari di Dronero ed al funzionario di Cuneo. Sul posto anche un’ambulanza del 118 con il proprio personale, al quale è stata affidata l’anziana donna che, oltre ad aver respirato del fumo, appariva anche in evidente stato di agitazione. Non risulta comunque essere in gravi condizioni.

L’incendio, di una certa vastità, ha raggiunto il tetto dell’abitazione provocando danni piuttosto ingenti. Non sono comunque state coinvolte le abitazioni circostanti e neppure altre persone.

Al momento, i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per completare le operazioni di spegnimento, piuttosto laboriose.