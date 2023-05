Maggio in pedibus per le scuole di Cavallermaggiore

Per tutto il mese i bambini della scuola dell'infanzia e primaria hanno la possibilità di recarsi a scuola a piedi accompagnati dai loro amici e da adulti volontari. Per la realizzazione dl progetto è stata indispensabile la collaborazione della Polizia Municipale e degli ausiliari di vigilanza che la Scuola e l'Amministrazione Comunale ringraziano sentitamente insieme a tutti i genitori e nonni accompagnatoti.

Il pedibus rappresente per i bambini una bella occasione per iniziare la giornata insieme facendo movimento e rispettando l'ambiente.Questo progetto, inoltre, consente ai bambini di diventare protagonisti della strada, comprendendo che tale luogo è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere, ma presenta anche rischi e pericoli se non si rispettano corrette norme di comportamento. Imparare ad essere un buon pedone , fin dalla prima infanzia, assume un significato importante nella crescita dei nostri piccoli cittadini.

I punti di “raccolta” dai quali avvengono le partenze per raggiungere la scuola a piedi, dislocati per la città, sono tre per la scuola Primaria e uno per la scuola dell'infanzia. I bambini che hanno aderito sono numerosi ma frtunetamente non sono mancati i volontari che hanno reso fattibile questo progetto che verrà sicuramente riproposto il prossimo anno.