Mondovì, la materna di Rifreddo chiude: gli alunni a Breolungi, che avrà due sezioni

La scuola materna di Rifreddo, nel comune di Mondovì, dal prossimo anno scolastico chiuderà. I bambini della frazione dovranno essere iscritti alla scuola più vicina: quella di Breolungi, a pochi chilometri di distanza. Una scelta obbligata, dal basso numero di iscrizioni e dai costi per la gestione del personale. Dopo anni di incontri fra amministrazione, genitori e scuola, non è più possibile tenere aperto in deroga, come è stato fatto fino ad oggi. Dopo le reazioni del centro destra (leggi qui) e vari commenti sui social in merito alla notizia della chiusura, un gruppo di mamme, che preferisce mantenere l'anonimato, ha deciso di scriverci la lettera che riceviamo e pubblichiamo di seguito. ------------------------------------ Gentile direttore, abbiamo letto molte notizie relative alla scuola di Rifreddo ed a quella di Breolungi.

Chi le scrive questa lettera fa parte di un "gruppo" di mamme che ha iscritto i propri figli al plesso di Breolungi e che saluta con favore la possibilità di poter contare, in frazione, su una scuola materna con ben due sezioni.

Comprendiamo lo scoramento di alcuni cittadini di Rifreddo che tanto negli anni hanno fatto, insieme a tutte le Amministrazioni Comunali che si sono succedute (Viglione, Adriano e Robaldo) ed alla locale Pro Loco, ma riteniamo altresì importante che in questa decisione Scuola e Comune abbiano dimostrato trasparenza e presenza, sapendo di raccogliere anche delle critiche.

Ciò che spiace è che, soprattutto in alcuni commenti social, la scuola di Breolungi sia apparsa come una sorta di "rincalzo", non meritevole di alcuna considerazione.

Sappiamo che non è così - per questo vi abbiamo iscritto i nostri bimbi - e sappiamo che anche i genitori dei bimbi che a settembre verranno a Breolungi, ma che oggi vanno a Rifreddo, la penseranno come noi.