Rifreddo aderisce alla “Giornata del gioco libero all’aperto”

L’Amministrazione comunale di Rifreddo ha aderito all’istituzione della “Giornata del gioco libero all’aperto” proposta dalla Regione Piemonte. La stessa è volta a promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco fra bambini e bambine che, attraverso di esso, sperimentano libertà di relazione e di pensiero, scegliendo e orientando la propria azione, secondo l’età e la naturale curiosità, i propri bisogni e il grado di autonomia. La giornata prescelta è l’ultimo sabato del mese di maggio che per quest’anno sarà sabato 27 maggio.

“Teniamo molto - ha commentato il sindaco Cesare Cavallo - a far si che i nostri bambini possano godersi la possibilità di giocare all’aperto e per questo abbiamo aderto all’iniziativa regionale ma anche investito in questi anni in parchi giochi aree verdi ed in ultimo realizzato il “Parco giochi diffuso”.

Ritornando alla giornata dal 27 va detto che l’evento si terrà tra le ore 15 e le 17 e si concretizzerà un pomeriggio di gioco all’aria aperta presso Piazza della Vittoria, con giochi e attività legate al nuovo parco giochi diffuso che copre i punti più caratteristici di Rifreddo.

“La nostra Amministrazione attraverso questa iniziativa - aggiunge il vice sindaco Elia Giordanino - intende portare avanti la sostenibilità sociale ed educativa dei più piccoli creando un paese a misura di bambino, riconoscendo, oggi più che mai, la funzione educativa del gioco, fondamentale per lo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio, relazionale. Infatti, attraverso il gioco il bambino impara e rafforza le sue capacità comunicative, impara a rispettare le regole, a relazionarsi con gli altri, sviluppa la capacità di gestire e dominare le sue emozioni e sviluppa la sua creatività”.