Quattro volontari da Mondovì in Emilia-Romagna per aiutare la popolazione alluvionata

Ci sono persone che, in caso di necessità, rispondono sempre "ci siamo, siamo pronti a dare una mano".

Non importa se l'emergenza da affrontare sia di tipo sanitario, come è stato per il Covid, umanitario, come con lo scoppio della guerra in Ucraina o legato all'alluvione perché ci sono persone che, il modo di aiutare gli altri, lo trovano sempre e, fortunatamente, a Mondovì ci sono persone così.

Sono partiti questa mattina alle 5 alla volta del centro di raccolta e smistamento di Bellaria Igea Marina, alcuni volontari monregalesi, parte del gruppo di Protezione Civile Comunale che, in un paio di giorni, ha raccolto l'appello d'aiuto giunto dall'Emilia-Romagna e organizzato una raccolta materiali da consegnare alle popolazioni alluvionate.

Davide, Massimo, Tino e Pietro portano con sé decine di chili di materiale utile alla popolazione alluvionata, frutto della raccolta spontanea di tanti cittadini ed aziende, caricati sui furgoni messi a disposizione dalla LPM Pallavolo e dalla ditta Caramello.

A salutarli alla partenza, a nome della città tutta, il sindaco Luca Robaldo che commenta: "Ancora una volta i nostri volontari vanno a portare sollievo a chi è più in difficoltà, raccogliendo non solo il materiale che consegneranno ma la fiducia e la bontà di tantissimi concittadini ed aziende. Anche il Comune farà la propria parte".

Il gruppo ha già in programma un secondo viaggio per venerdì.