Beta Boano Racing Sport: oltre 45 anni di successi!

La Boano Moto nasce nel 1976 a Caraglio (CN) dalla passione del fondatore Roberto Boano, pilota Italiano e Mondiale di motocross e di sua moglie Silvana. Da piccola officina artigianale dedita alla vendita e riparazione di moto off-road, con il passare degli anni si ingrandisce e dal 1981 diventa concessionaria ufficiale Honda.

Forte dell’esperienza derivata dalla partecipazione e dai successi conseguiti da Roberto in 5 PARIGI-DAKAR, due come pilota ufficiale Honda e con il raggiungimento nel 1991 dell’11° posto assoluto in sella alla mitica Africa Twin, la Boano Moto è tutt’oggi uno dei punti di riferimento per l’offroad in genere.

A proseguire la strada tracciata da papà Boano ci sono poi i figli Jarno e Ivan che negli anni passati hanno raggiunto importanti traguardi nelle competizioni enduristiche dove hanno collezionato, a partire dal 1991, la bellezza di 14 Medaglie d’oro alle Sei Giorni, 3 Titoli mondiali a squadre con la Nazionale Italiana, 4 Campionati Europei, 7 Titoli italiani oltre a vari podi e piazzamenti nel Campionato Mondiale. Ivan ha conquistato in due stagioni anche 3 podi nel Mondiale Supermoto; insieme sono stati piloti Ufficiali Honda e Husqvarna.

Dismessi i panni di piloti Jarno e Ivan hanno messo a disposizione della Boano Moto s.r.l. la loro esperienza trasformandola in un’azienda che prepara moto racing, produce e commercializza parti dedicate al Racing con il nuovo marchio Boano Race Parts con una rete vendita che a livello mondiale può contare su oltre 500 rivenditori.

I fratelli Boano sono poi rimasti legati alle competizioni enduro e rally con il Team Costa Ligure Beta Boano che ad oggi ha conquistato ben 6 Titoli Mondiali.

La Boano Moto offre anche un servizio corse che può fornire ai piloti interessati moto e assistenza per le maggiori manifestazioni internazionali di Enduro e Rally.

Sempre alla ricerca di nuove sfide sono da poco entrate a far parte della Boano Moto le E-Bike per le quali i Fratelli Boano hanno grandi progetti.

La passione e la dedizione che ha permesso alla famiglia Boano di raggiungere in ambito sportivo risultati di grande valore è a disposizione di tutti coloro che cercano professionalità, serietà e un servizio competente e sempre disponibile a consigliare il meglio per la vostra passione a due ruote!

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.boano.com/

Facebook https://www.facebook.com/beta.boanoracing/

Instagram https://www.instagram.com/boano.com_shop/