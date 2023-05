Fausto Coppi di ciclismo al via, Colombero: "Uncem a fianco dei comuni attraversati"

"Ritorna, da Cuneo verso le Valli. E il ciclismo, con migliaia di donne e uomini sulle nostre strade, è montagna. La montagna è ciclismo. Ringrazio Davide Lauro e gli organizzatori per l'impegno enorme, ringrazio tutti gli Enti coinvolti, a partire da Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, ovviamente Unioni montane, Enti locali e Comune di Cuneo dove è appena terminato un grande Festival della Montagna.

Il Ciclismo è montagna e la Fausto Coppi il 25 giugno celebra le strade e le salite più belle. Siamo molto felici di essere a fianco degli Organizzatori, vicini a loro, anche in bici. Lo abbiamo detto in più occasioni, anche insistendo sull'emulazione delle grandi corse a tappe sulle nostre strade, con una guida di 28 itinerari pubblicata nel 2022 e un catalogo di proposte con itinerari turistici montati con Viae per Viaggiare, per venire sul Fauniera, su altri colli epici come l'Agnello e le Finestre e fare le strade dei Campioni.

Tutti ricordiamo Pantani e Savoldelli nel 1999 in trionfo a Borgo San Dalmazzo. E Nibali a Sant'Anna di Vinadio, per stare negli ultimi due decenni. La Fausto Coppi esalta quelle imprese e le rende per tutti. Anche con e-bike su strada. Tutto l'anno.

Con una promozione e un marketing territoriale importanti. Penso a ulteriori iniziative come le 'Scalate leggendarie' che vedranno le strade chiuse al traffico veicolare per gli appassionati di ciclismo, con pacchetti di promozione in accordo con tour operator, DMO VisitPiemonte, Unioni montane e Comuni delle Terres Monviso e di tutto il Cuneese, tra le Valli Occitane e le Alpi del Mare.

La Fausto Coppi, Scalate leggendarie, il catalogo e la guida Uncem trasformano il territorio in un luogo di attrazione per i ciclisti che qui arriveranno sempre di più da tutto il mondo. Le strade dei campioni, le montagne della leggenda del ciclismo sono lì ad aspettarli".



Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.