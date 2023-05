Cavallermaggiore, convegno su “La famiglia oggi e domani”

Aspettando la Festa delle famiglie, in programma per fine settembre, l’Amministrazione comunale di Cavallermaggiore ha promosso per domani sera, venerdì 26 maggio alle ore 20.45, al cinema teatro San Giorgio, un incontro dal titolo “La famiglia oggi e domani”.

Intervengono: Annalisa Coppola (avvocato), Tania Parisi (docente di sociologia all’Università di Torino), Silvio Reinero (Forum famiglie Cuneo), Don Piero Gallo (cavallermaggiorese, già parroco a San Salvario a Torino) e Valentina Carcione (famiglie Arcobaleno e rete genitori Rainbown).

Gli organizzatori fanno sapere che sarà attivo un servizio di baby-sitting per i più piccoli presso i locali della biblioteca e per quelli di elementari e medie presso la sala Turcotto.