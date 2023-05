Saluzzo: Alpi Acque sostituisce 500 metri dell'acquedotto sull'asse di via Pagno

Alpi Acque, gestore del servizio idrico integrato per Saluzzo ha informato il Comune su un cantiere all’acquedotto che si svolgerà dal 5 al 9 giugno in regione Bronda.

“Provvederemo – spiegano i tecnici della ditta - alla messa in servizio definitiva di un tratto di condotta adduttrice con un tubo da 50 cm di diametro. L’intervento prevede la realizzazione dei collegamenti idraulici a monte e a valle per poter dismettere circa 500 metri di tubazione ammalorata”.

“Si tratta – precisano da Alpi Acque - di attività piuttosto delicate. Gli operatori hanno in programma attività e manovre preventive per non sballare il calendario del cantiere. L’8 giugno si potrebbe verificare un abbassamento della portata e della pressione alle utenze di via Pagno, nel tratto tra le rotonde della Cappella San Lazzaro e di ingresso a Castellar. Se nelle case accadessero problemi sulla colorazione dell’acqua dai rubinetti, provvederemo a eventuali spurghi della rete e dei contatori”.



“Alpi Acque” ha anche annunciato che in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, le attività saranno posticipate alla settimana successiva.