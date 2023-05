Temporali su tutta la Granda ma rientra l’allerta maltempo. A Barge caduti 87 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore

"Instabilità residua oggi pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali, perlopiù a sud del Po. Stabile e soleggiato domani, con netto rialzo delle temperature".



Questa la previsione con la quale Arpa Piemonte ha rivisto il livello di allerta meteo per la giornata di oggi, giovedì 25 maggio, portandolo da arancione a giallo anche per la zona a cavallo tra la valle Po e il Torinese, mentre per la giornata di domani non si prevedono criticità in nessuna parte della provincia.



Sulla Granda sono tuttora in corso temporali sparsi, precipitazioni che dalla serata di ieri hanno interessato in particolare la Valle Po, mentre da questa mattina insistono anche su una vasta area pedemontana a monte del capoluogo provinciale e nel Monregalese. Al momento precipitazioni anche di forte intensità interessano la zona del Racconigese, le colline del Roero tra Monticello e Piobesì d’Alba e la zona di Neive, nelle Langhe.



Con riguardo ai livelli di pioggia caduta al suolo il Comune maggiormente interessato nelle ultime 24 risulta essere al momento Barge, con 87.6 mm, seguito da Paesana (74.5), Brossasco (47.8) e Vinadio (45,6).

[Temporali in corso in diverse zone delle provincia. Qui il radar Arpa alle 15.15 di oggi]