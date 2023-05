Geologi e ingegneri a Cuneo per il tunnel di Tenda: Anas annulla all’ultimo la visita al cantiere

Una mail delle 17.30 di ieri comunica agli ingegneri e geologi iscritti al convegno sui 150 anni del tunnel di Tenda che la prevista visita tecnica in programma per domani al cantiere del traforo è stata annullata.



Una disposizione di Anas le cui motivazioni ufficiali non sono state rese note.

Il convegno, organizzato da Geam (Associazione Georisorse e Ambiente) con il patrocinio del Politecnico di Torino, della Provincia di Cuneo, dove si svolge l’evento, e dell’Accademia delle Scienze di Torino, tratterà proprio il tema della prima e più lunga galleria stradale montana del mondo, costruita tra giugno del 1873 e l’aprile del 1882.



La nuova canna in costruzione, oggetto della visita di domani, è ormai quasi completamente scavata. Ma i geologi e ingegneri a Cuneo per questo convegno non potranno prendere visione dei lavori in corso. Anas ha annullato la visita all’ultimo momento.

In apertura dei lavori il professor Sebastiano Pelizza, coordinatore del convegno, è intervenuto sul punto, spiegando da par suo il perché dell’annullamento: "Ci sono motivi superiori, che io condivido, perché proprio nei giorni scorsi si è creato un brutto clima in un momento delicato, con parole da capriccio di un bambino di cinque anni. I lavori dureranno ancora a lungo, ci saranno altre occasioni".