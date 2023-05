Il futuro sbarca alla Bra Servizi -Gruppo Piumatti: in arrivo l’Intelligenza artificiale per gestire i rifiuti

Alla Bra Servizi - Gruppo Piumatti è già arrivato il futuro. L’azienda - leader nella raccolta e smaltimento dei rifiuti - nei prossimi mesi avrà a disposizione una innovativa strumentalizzazione, con relativa attrezzatura, realizzata e funzionante grazie all’intelligenza artificiale. Una strumentalizzazione frutto della tecnologia più avanzata che, ancora una volta, pone l’azienda Bra Servizi - Gruppo Piumatti all’avanguardia a livello mondiale nel suo settore.



“Il domani va sempre anticipato - precisa Giuseppe Piumatti, presidente della Bra Servizi - Gruppo Piumatti - e per essere pronti e dare il meglio, utilizzare la tecnologia nel modo migliore è diventato ormai indispensabile. Abbiamo deciso di portare avanti questo importante investimento, per mantenere sempre al massimo il nostro livello di competenza e di servizio verso i nostri clienti”.



Come viene usata l’Intelligenza artificiale all’interno di una azienda come la Bra Servizi - Gruppo Piumatti, è lo stesso presidente a spiegarlo: “La cosiddetta Al può essere utilizzata per la gestione dei rifiuti per una selezione che porta verso il riciclo e il riutilizzo ai massimi livelli, partendo dai bidoni intelligenti per la raccolta, che informano la società di gestione quando sono pieni, ottimizzando così i percorsi di raccolta. Inoltre sarà impiegata anche per tubazioni, servizi di acqua potabile, fognature e spurghi”.



“Da sempre - conclude il presidente Piumatti - il nostro obiettivo è quello di lavorare con competenza e professionalità, con la massima sicurezza per i nostri collaboratori, il servizio migliore per i nostri clienti e un’attenzione particolare all’ambiente che ci circonda, temi ai quali siamo molto sensibii ed attenti“.