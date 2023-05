Saluzzo: è il momento dell’Arte e contemporanea che si prende spazi e sguardi

Dopo l’Artigianato e l’Antiquariato, Saluzzo nell'ambito della rassegna Start, apre le porte all’Arte Contemporanea.

Da domenica 28 maggio, dopo l’inaugurazione itinerante di sabato 27, il pubblico avrà un ventaglio di mostre e installazioni da ammirare.

Alla Castiglia si apre The Ghosts of My Friends, nei Giardini APM l’installazione site specific Nessun Dorma, nel Quartiere (ex Caserma Musso) la 28°Mostra di Arte Contemporanea powered by PARATISSIMA e il vincitore del 45° Premio Matteo Olivero.

Mostra di arte contemporanea

Per il secondo anno, nel Quartiere (ex caserma Musso, piazza Montebello 1) la 28ª Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo è powered by Paratissima. Porterà in un percorso in cui una trentina di artisti interpretano quest’anno, con le loro opere il tema 2023 di Start "Essenziale" attraverso tecniche e linguaggi espressivi diversi.

Una mostra visitabile fino al 18 giugno, dove artisti più noti espongono al fianco dei talenti emergenti. Non mancheranno workshop e proposte di relazioni con ragazzi, giovani e territorio. Tra queste, la collaborazione con Maux e le politiche giovanili che attraverso il workshop "Il Giardino Magico" di Stefano Fiorina coinvolgerà i bambini e le famiglie saluzzesi per la realizzazione di una grande opera collettiva allestita nel borgo di Maria Ausiliatrice.

Premio Matteo Olivero

Sempre al Quartiere, la 45ª edizione del Premio Matteo Olivero, promosso dalla Fondazione Bertoni, dal Comune e organizzato da The Blank e Esperienza porta la realizzazione site specific, che ha vinto fra i progetti presentati al Premio. Il vincitore dell’edizione 2023 è Patrick Tuttofuoco che arriva a Saluzzo con la sua opera, dopo Marinella Senatore, che con la sua opera Dance First, Think Later ha illuminato il foyer del Cinema Teatro Magda Olivero. Sinestesia Eco dell’Italiano Roberto Pugliese, Campi Flegrei Conferenza del tedesco Veit Laurent Kurz, Harp del colombiano Santiago Reyes Villaveces, Analemma del duo newyorkese Mark Barrow e Sarah Parke (2018).

Nessun dorma

In tema di installazioni artistiche, fino al 18 giugno la Fondazione Garuzzo presenterà nel cortile APM ( via Volta) "Nessun Dorma", opera di David Reimondo e Alessandro Sciaraffa, che mette in dialogo luce e suono, sfera visiva e sonora, trasformando il cortile interno dell’APM in uno spazio d’interazione con il pubblico e la scuola saluzzese di alto perfezionamento musicale.

Chiamerà gli spettatori a farsi parte attiva: nell’esplorare o attraversare lo spazio, oppure sperimentando con una parte del lavoro, il pubblico muterà di continuo la forma e il contenuto dell’opera e potrà averne percezioni differenti con la luce e con il buio.

The Ghosts of My Friends di Nicola Bolla

Nicola Bolla, artista e medico oculista saluzzese, sarà invece protagonista in Castiglia, con The Ghosts of My Friends , negli spazi che hanno ospitato nel 2018 la mostra "Vivre d’Azard" del padre Piero Bolla, omaggio e grazie di Saluzzo ad uno suo cittadino, artista versatile di notorietà internazionale.

Nelle parole del titolo The Ghosts of My Friends ispirate dal ritrovamento di un piccolo taccuino inglese del primo Novecento che riporta le firme degli amici del proprietario, Nicola Bolla vede riflesso il senso profondo del suo abitare, ormai da 40 anni, il luogo della propria creatività. Uno spazio occupato da sculture, installazioni e dipinti che egli riconosce come altrettanti “fantasmi di amici”, come presenze al tempo stesso impalpabili ed incisive del proprio immaginario.

Curata da Nicola Davide Angerame, la mostra viene costruita come un “viaggio dentro questo teatro dei fantasmi amici” che sorge da un mondo interiore in costante dialogo con la cultura medievale, la storia dell’arte, la spiritualità, la religione, la politica, la guerra e il gioco.

Nel percorso un centinaio di opere prodotte negli ultimi trent’anni di lavoro, tra cui 16 grandi installazioni, decine di sculture, un’installazione inedita più alcune opere site-specific per la prima volta esposte in “versione estesa”.

Le opere inedite e gli allestimenti pensati ad hoc, nascono da un dialogo con la storia e gli ambienti della Castiglia, carcere fino al 1992, legandosi ad alcuni ricordi d’infanzia di Nicola Bolla, la cui casa natale dista poche decine di metri dall’ex castello dei Marchesi.

La fama Bolla, risale agli anni Duemila, con le iconiche opere “Vanitas” che lo resero celebre. Opere realizzate come gioielli, con l’impiego di cristallo Swarovski, considerate novità nella storia della scultura avendone ribaltato i fondamentali, con la luce e trasparenza.

Workshop Plastic is

Novità di quest’anno il workshop Plastic is fantastic! ideato e condotto dall’artista Enrica Borghi che rientra nelle attività collegate al progetto espositivo Essenziale, realizzato da Paratissima per START Saluzzo e curato da Francesca Canfora. L'arte contemporanea diventa il filo conduttore per la progettazione di una serie di iniziative rivolte alla comunità per promuovere la cura dell'ambiente e il riciclo, contro l'abbandono dei rifiuti. Partner di progetto è l’azienda Acqua EVA che nella sede di Paesana ospiterà il workshop nella sua sede e fornirà i materiali utili alla sua realizzazione.

Info

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start23 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo