Quattro addetti alle pulizie reintegrati da sentenza del Tribunale. La Cisl: “Un precedente importante"

“Siamo a marzo 2021 - si legge in una nota della Cisl - nell’ambito di una legittima ridistribuzione degli affidamenti di appalto tra il Consorzio C.R.E.S.S. e le sue cooperative associate.”

"Alcuni dipendenti - continua la nota - sono stati incomprensibilmente esclusi da Cooperarci quando in realtà, secondo la Fisascat Cisl, avrebbero dovuto mantenere la continuità occupazionale di tutti una volta che la suddetta cooperativa ha ripreso nuovamente la titolarità della gestione delle pulizie presso il De Rossi. A seguito di alcuni inefficaci incontri finalizzati alla risoluzione del problema, la Fisascat tramite i propri avvocati.”

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - afferma il segretario Antonino Aloisio - per questi lavoratori e lavoratrici e per le loro famiglie. In un contesto sociale così complicato ci inorgoglisce aver restituito la giusta dignità a queste persone.”