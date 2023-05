Studenti di Savigliano e Racconigi conquistano la certificazione di Latino

La certificazione linguistica del latino è da alcuni anni una realtà in tutta Italia. Come negli altri esami che testano le competenze nelle lingue moderne, anche in quelli relativi al latino vengono accertate le capacità di traduzione, di comprensione, di trasformazione e completamento di un testo. La scala di riferimento è quella europea, da cui vengono estrapolati i primi quattro livelli di competenza, dall’ A1 al B2, considerando il fatto che il latino non è più una lingua in uso. In Piemonte l’ente certificatore è l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in sinergia con il CUSL (Consulta Universitaria di Studi Latini), l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale.

Quest’anno, per la prima volta, gli allievi del liceo classico e scientifico dell’IIS Arimondi Eula di Savigliano-Racconigi si sono cimentati in questa tipologia di certificazioni. Le prove per il livello A1 e A2, tutte fornite e monitorate dall’Ente certificatore, si sono svolte a scuola; quelle per i livelli B1 e B2 a Torino, al liceo Gioberti.

I risultati per l’IIS Arimondi Eula sono stati davvero lusinghieri. Hanno conseguito il livello A1 due allievi del liceo scientifico di Racconigi, Alessandro Masoero 3^ L e Simone Perronace 4^L, due del liceo scientifico di Savigliano, Elisabetta Piola 5^A e Mattia Scalzo 4^B, e il giovanissimo Simone Bioddo della II liceo classico. Due studenti del terzo anno del liceo classico, Martina Olivero e Fabrizio Rosso, hanno invece ottenuto la certificazione nel più avanzato livello A2 e, infine, le bravissime Miriam Flego e Martina Ruffino, della V liceo classico, sono riuscite a raggiungere l’ambizioso traguardo del B1.

Orgogliosi dei traguardi conseguiti, insieme al Dirigente Scolastico, prof. Luca Martini, i docenti di latino, Laura Bauducco, Antonella Del Bosco, Luca Dutto, Chiara Fogliato e Fiorella Pignata, che ha anche curato il corso di preparazione alle specifiche prove.

Le certificazioni nelle lingue classiche possono essere utilizzate in vari ambiti, dai test d’accesso ad alcune facoltà umanistiche, ai corsi di studio non umanistici che richiedano competenze nella lingua italiana. In ogni caso, la certificazione linguistica del latino può arricchire il curriculum vitae di chiunque voglia cercare impiego, in Italia e soprattutto all’estero. Ultimamente, infatti, la competenza in latino viene valorizzata anche dalle aziende, che colgono la potenzialità logica e l’apertura mentale di coloro che la possiedono.

Che dire allora? Bravi ragazzi, ad maiora!