Intervento in corso dalle 16 di oggi pomeriggio, venerdì 26 maggio, in un condominio di Venasca per la segnalazione di una fuga di gas.

Lo stabile ospita alcune famiglie, oltre ad attività commerciali. Non sono segnalati feriti.

Sul posto al lavoro una squadra di Vigili del Fuoco di Saluzzo ed i tecnici dell’Italgas.