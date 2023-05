Corso di Degustazione di Birra e Distillati al Troll di Vernante

Il birrificio Troll ha organizzato presso il proprio locale sito in Vernante (CN), Via Valle Grande 15 un corso di degustazione in tre serate sulla birra e i distillati di birra. Tale corso rientra nella rassegna organizzata per l’Anniversario del Troll: il Birrificio compie 20 anni e il locane ne compie 40. Oltre al corso i festeggiamenti proseguiranno con scontistiche importanti sul nostro shop online www.birrificiotroll.it e con concerti e serate a tema.

Le tre serate saranno così strutturate:

Lunedì 12 giugno 2023: Le materie prime, la produzione, introduzione alla degustazione.

Lunedì 19 giugno 2023: La fermentazione, in confezionamento, il concetto di Lager e Ale.

Lunedì 26 giugno 2023: La fermentazione spontanea, l’Italia, le IGA e i distillati di birra.

I docenti saranno:

Luca Giaccone

Giudice in competizioni internazionali, docente nei corsi di degustazione, collaboratore di diverse testate specializzate, curatore della Guida alle birre d’Italia e autore de Il piacere della birra, pubblicate da Slow Food Editore.

Andrea Del Gaudio

38 anni e tanta passione per l’alcool. Laureato in tecnologie alimentari, comincia come aiuto birraio presso il Birrificio Trunasse di Centallo per poi intraprendere la carriera di distillatore; ha lavorato in 4 distillerie e al momento dirige la produzione e la distillazione della Distilleria Bordiga di Cuneo.

È prevista la degustazione di birre di produzione Troll, ma anche di birre e distillati ospiti. Si tratterà di un vero a proprio viaggio nel mondo, attraverso nazioni e stili differenti, alla scoperta dei mille gusti e sfaccettature della bevanda più antica della storia dell’uomo.

Nel pacchetto di iscrizione sono compresi: 6 calici con logo Troll, una breve visita presso il Birrificio Troll, il libro “Il piacere della birra”, una dispensa sulla distillazione, una T-shirt Troll e sconti da usare presso il Brew Pub Troll e sullo Shop Online.

Per informazioni o prenotazioni 0171920143 oppure +39 3347017550 o scrivere un’email a info@birrificiotroll.it