A Savigliano inaugurata l'area sportiva 'San Pietro-Don Bosco', rinnovato luogo di aggregazione per i giovani della città [FOTO]

«Una casa salesiana deve avere un cortile che accoglie, dove giocare e stare allegri».

Sulla base di questa frase di don Bosco a Savigliano, da mercoledì 24 maggio, c’è davvero un ‘cortile accogliente’ e aperto a tutti, grazie alla nuova area sportiva «San Pietro-don Bosco», adiacente la parrocchia di San Pietro, nel centro della città.

Non a caso il taglio del nastro è avvenuto nel giorno della festa di Maria Ausiliatrice, «la Madonna di don Bosco», alla presenza di molti giovani, dei ragazzi della vicina scuola Cnos-Fap, del gruppo scout e delle autorità civili e militari.

Tornano quindi a essere fruibili i campi sportivi retrostanti la chiesa di San Pietro che, negli anni ‘60, erano considerati dai saviglianesi il vero e proprio oratorio della città, nel cui cortile si ritrovavano centinaia di giovani.

Come ha ricordato Sergio Soave, presidente della Fondazione CrSavigliano, che da giovane giocava in quei cortili, “il campetto da calcio dell’oratorio era sempre pieno di ragazzi. Sono contento che da oggi, grazie agli importanti lavori che abbiamo sostenuto, l’oratorio possa di nuovo essere frequentato dai giovani e diventi un luogo di aggregazione per la città”.

Dopo anni di abbandono il grande spazio all’aperto, che occupa una superficie di circa 1.800 metri quadrati, grazie all’ispettoria salesiana di Piemonte e Valle d’Aosta, con il sostegno della Fondazione e della banca CrSavigliano, è tornato a nuova luce.

Breve anche il periodo che ha interessato i lavori di riqualificazione, iniziati a settembre del 2022 e terminati a metà maggio.

L’intervento di recupero dell’area è stato reso possibile grazie all'impegno della parrocchia di San Pietro, dei Salesiani del Centro di formazione Cnos-Fap con il sostegno della Fondazione e della banca CrSavigliano.

"Il centro sportivo – spiega Gianluca Dho, direttore del centro del Cnos Fap - offre un campo da calcetto con erba sintetica, un campo che si può utilizzare sia per basket che pallavolo, due tavoli da ping pong e una piastra per pallacanestro a 3, il cosiddetto ‘street basketball’.

C’è anche lo spazio per coltivare un orto didattico a disposizione degli studenti del Cnos, (i cui locali sono adiacenti al cortile), frequentanti i corsi dedicati alla ristorazione e alla trasformazione agroalimentare.

Inoltre – continua Dho – è stata montata una struttura removibile coperta che si può utilizzare per attività didattiche e di laboratorio”.

Nel periodo scolastico l’area sarà utilizzata dagli oltre 200 studenti che frequentano il nostro centro di formazione per le attività sportive e di ricreazione".

Mentre negli orari serali, nei giorni festivi e nei mesi in cui la scuola è chiusa l'oratorio sarà a completa disposizione dei saviglianesi.

Il parroco don Paolo Perolini: “Ritengo che quest’area sportiva sia da considerarsi una sorta di ‘realtà che respira a due polmoni’ in sinergia tra il mondo salesiano del centro di formazione Cnos e il mondo oratoriale delle 4 parrocchie saviglianesi, che lavorano assieme per la Pastorale giovanile.

Nei giorni feriali e scolastici – spiega don Paolo - sarà utilizzato del Cnos, mentre rimane a disposizione delle parrocchia cittadine in tutti gli altri orari e nel periodo estivo, quando la scuola è chiusa.

È davvero una bella possibilità di dare ai ragazzi uno spazio recuperato e valorizzato nel cuore della città.

Sarà gestito – conclude don Paolo - da un gruppo di giovani che si sta costituendo. Prenderanno in carico questo impianto e anche altre strutture delle parrocchie saviglianesi.

A chi usufruirà dell’area sportiva, che di sera è illuminata con fari a led, sarà richiesto un piccolo contributo per la gestione e la sanificazione dei servizi igienici. In un prossimo futuro è prevista anche la realizzazione degli spogliatoi, al momento mancanti”.

Per ricordare l’inaugurazione dell’area sportiva è stata affissa una targa sul muro dell’oratorio su cui è scritto «Area sportiva San Pietro don Bosco, Savigliano 24 maggio 2023, festa di Maria Ausiliatrice».

Il taglio del nastro è stato fatto da don Leonardo Mancini, ispettore dei Salesiani di Piemonte e valle d’Aosta, che ha poi impartito la benedizione al nuovo oratorio alla presenza delle autorità civili, religiose e militari tra cui: il sindaco Antonello Portera, il consigliere provinciale Davide Sannazzaro, il presidente della Fondazione CrS Sergio Soave con il direttore dell’omonima banca cittadina Emanuele Regis, il presidente di Confartigianato imprese Cuneo Luca Crosetto, il comandante della Stazione dei carabinieri di Savigliano, Maggiore Luca Giacolla, e i rappresentanti della polizia municipale della città.

Presenti anche alcuni ragazzi che frequentano il Centro di formazione salesiano e i giovani del locale gruppo scout.