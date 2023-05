Saluzzo, ai Giardini della Scuola Apm la Festa della Repubblica con la consegna della Costituzione ai diciottenni

Venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, il Comune di Saluzzo organizza la tradizionale celebrazione in cui sarà consegnata una copia della Costituzione ai neo-maggiorenni.

La cerimonia, quest’anno, si terrà nei giardini della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, con ingresso da via Volta. Il ritrovo è fissato per le 9,30. Mezz'ora dopo la celebrazione ufficiale col saluto del vicesindaco Franco Demaria e di altri rappresentanti dell’Amministrazione civica.

Seguirà la parte della cerimonia dedicata ai giovani: la consegna della Costituzione a ragazze e ragazzi saluzzesi nati nel 2005, degli attestati agli studenti meritevoli e di numerose borse di studio da parte delle scuole superiori che hanno sede in città.

La mattinata sarà anche occasione per l’assegnazione del premio “Young women in Pubblic affairs” (Giovani donne in politica), promosso dallo Zonta Club Saluzzo.

E’ in programma, infine, l’esibizione musicale del complesso bandistico “Città di Saluzzo”.

Il Comune di Saluzzo invita anche quest’anno a esporre da finestre e balconi il Tricolore, come segno di partecipazione della comunità cittadina alla Festa della Repubblica.