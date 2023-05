Gad Lerner a Mondovì con "Funamboli" per parlare della crisi del linguaggio

Gad Lerner ospite a Cuneo per Giornata della Libertà di Stampa - Foto TargatoCN

Il festival Funamboli non si ferma, anzi guarda avanti e in grande ed è pronto a presentare al pubblico un doppio incontro. Domenica 4 giugno, nella splendida cornice del museo Liber, all’ex Polo delle Orfane di Mondovì, verrà inaugurata la mostra “Crescere in Mozambico” con le tavole dell’omonimo fumetto di Takoua Ben Mohamed (edizioni BeccoGiallo) e, nel medesimo pomeriggio, il giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner sarà ospite di un incontro nel quale si affronterà la tematica della crisi del linguaggio.

In un’edizione dedicata al racconto delle tante crisi che stanno affliggendo la società, l’appuntamento di domenica pomeriggio sarà dedicato, infatti, alla crisi della parola e della comunicazione.

Dopo due appuntamenti incentrati sulla natura, sull’ambiente e sul paesaggio, a cui hanno preso parte il poeta paesologo Franco Arminio e lo scrittore Franco Faggiani, Gli Spigolatori inaugurano la prima mostra dell’edizione 2023 e, con un ospite d’eccellenza, spostano nuovamente il focus su uno dei loro argomenti d’elezione: la divulgazione attraverso l’uso di un linguaggio consapevole.

In questa occasione Gad Lerner dialogherà con i giornalisti Alex Corlazzoli e Marco Turco.

Appuntamento quindi presso Liber – Museo civico della stampa (Mondovì, piazza D’Armi 2/E): alle ore 17.00 per l’inaugurazione della mostra “Crescere in Mozambico” e alle ore 18.00 per l’incontro “Dove si è fermata l’informazione? La crisi del linguaggio secondo Gad Lerner”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Alla luce dei posti limitati, è consigliata la prenotazione su Eventbrite o via mail a mostre@festivalfunamboli.it. Per maggiori informazioni www.festivalfunamboli.it