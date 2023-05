Anche Savigliano ha preso parte a “Spazzamondo”: oltre 350 partecipanti e 169 sacchetti di rifiuti raccolti

Anche Savigliano sabato mattina ha preso parte a Spazzamondo, la grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in tutta la Granda, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente.

Oltre 350 i partecipanti: giovani studenti delle scuole cittadine (dalle elementari alle superiori), ma anche ragazzi e famiglie coinvolti la mattina stessa. Ciascun partecipante ha ricevuto il kit della manifestazione fornito dalla Crc, con guanti, sacchetti in tela e bandana per proteggersi dal sole.

I gruppi hanno scandagliato diverse aree della città, dal parco Graneris a Borgo Marene, dal centro cittadino alle aree più periferiche ed industriali.

169 i sacchetti di rifiuti raccolti in totale al termine della mattinata: 117 sono stati gettati nei due cassonetti da 1.100 litri per Rsu, altri 9 svuotati nel cassonetto per vetro e metallo da 660 litri. Da evidenziare come alcune scuole, invece di ritornare per la consegna dei sacchetti nel punto di distribuzione kit – allestito presso l’Ala polifunzionale – abbiano depositato quanto raccolto nei cassonetti in dotazione agli istituti scolastici: 43 sacchetti.

«Anche quest'anno la Fondazione Crc ha offerto un bella opportunità per sensibilizzare i giovani al tema della salvaguardia dell'ambiente – affermano dal Comune di Savigliano –. Un messaggio dal grande valore educativo che è stato trasmesso in maniera concreta, permettendo a studenti e famiglie di “sporcarsi le mani”».

Dopo la raccolta, arriverà il momento delle premiazioni. A ciascun Istituto scolastico che ha partecipato a Spazzamondo sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti. La Fondazione Crc metterà inoltre a disposizione per i nove Comuni che hanno coinvolto il maggior numero di cittadini premi utili per la pulizia urbana e la manutenzione di beni e spazi comuni. A settembre le premiazioni delle città vincitrici.

Spazzamondo 2023 è stato organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Fondazione Crc con la collaborazione di Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Cooperativa Erica.