A Limone Piemonte sono stati premiati i talenti nello studio e nello sport

Si è svolto nella mattinata di oggi, martedì 30 maggio 2023, presso la sede limonese del Liceo delle Scienze Umane a curvatura sportiva “De Amicis”, l'ormai tradizionale premiazione degli studenti della sezione distaccata che durante l’anno scolastico 2021/2022 si sono distinti per meriti scolastici e sportivi.

La cerimonia ha visto protagonisti 20 studenti-atleti premiati con borse di studio e relativi attestati di merito dal consigliere comunale con delega allo Sport Luca Ferrari, dalla vicesindaca Rebecca Viale e dal dirigente scolastico dell’Istituto Alessandro Parola.

La borsa di studio per meriti scolastici viene assegnata agli allievi con la media uguale o superiore alla votazione 8,10, mentre il premio per meriti sportivi viene consegnato agli atleti che conseguono risultati di livello agonistico su scala nazionale o internazionale.

“Anche quest’anno il Comune di Limone ha stanziato la stessa cifra degli anni passati per le borse di studio a favore dei nostri studenti – commenta Luca Ferrari -. La cerimonia di oggi rappresenta un momento importante, in cui con un gesto simbolico vogliamo rimarcare l’orgoglio dell’Amministrazione comunale nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che grazie al talento e all'impegno ottengono risultati notevoli in ambiti diversi”.

“Con l’occasione ricordiamo che a partire dal prossimo anno scolastico sarà attivato il Convitto, che potrà ospitare gli studenti fuori sede – continua Ferrari -. Si tratta di un ulteriore tassello nell’ottica di potenziare questa scuola di eccellenza che abbiamo la fortuna di ospitare nel nostro territorio, una realtà unica nel suo genere all’interno del panorama delle scuole superiori della provincia di Cuneo”.

Di seguito l’elenco degli allievi della sezione limonese del “Liceo Sportivo” premiati con la borsa di studio del Comune di Limone:

· Aime Arianna (per meriti scolastici)

· Ambrosione Pietro (per meriti scolastici e sportivi)

· Barucco Alessandro (per meriti scolastici)

· Battaglino Gabriele (per meriti scolastici)

· Blangero Erica (per meriti scolastici)

· Bovi Gabriele (per meriti scolastici)

· Caffagni Alessandra (per meriti scolastici)

· Careddu Giorgia (per meriti scolastici)

· Casale Alloa Benedetta (per meriti scolastici)

· Casale Alloa Gabriele (per meriti scolastici e sportivi)

· Ceccardi Igor (per meriti scolastici)

· Dalmasso Emily (per meriti scolastici)

· Donolato Virginia (per meriti scolastici)

· Dotta Sara Caterina (per meriti scolastici e sportivi)

· Ferrari Leonardo (per meriti sportivi)

· Ferrero Andrea (per meriti scolastici)

· Garbasso Beatrice (per meriti scolastici e sportivi)

· Giraudo Aurora (per meriti sportivi)

· Menardi Gaia (per meriti scolastici)

· Tosello Maddalena (per meriti scolastici)