Dalla Regione 8,6 milioni di euro per gli impianti sportivi del Piemonte

Con 8,6 milioni di euro nel 2023, agli impianti sportivi piemontesi sono state destinate le risorse più alte degli ultimi decenni: il dato è stato sottolineato dal consigliere Carlo Riva Vercellotti (FdI) in Sesta, presieduta da Davide Nicco, dove l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca ha illustrato il programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive e per l’impiantistica.

Il provvedimento, che definisce le politiche strategiche e le linee d’indirizzo prioritarie in attuazione della legge 23/2020, prevede tra l’altro misure per l’efficientamento energetico e il completamento degli impianti esistenti, nuovi impianti in aree carenti o a vocazione turistica e il recupero e la ristrutturazione di impianti di eccellenza destinati a gare di livello nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda la promozione sono previsti interventi che incentivino lo sport per tutti, progetti a favore dei soggetti con disabilità e per la valorizzazione degli sport tradizionali e delle società storiche piemontesi.