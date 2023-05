I vigili del fuoco fossanesi piangono la scomparsa del volontario Sergio Valentino

Lutto a Fossano e nella famiglia dei vigili del fuoco della Granda per la scomparsa di Sergio Valentino, 56 anni, da quasi venti attivo volontario del locale distaccamento.



Originario di Bra, da quindici anni Valentino era impiegato come operatore al controllo numerico presso la Olocco, azienda meccanica specializzata nella progettazione e realizzazione di valvole rotative e valvole deviatrici, dove la sua scomparsa ha destato grande cordoglio e dove viene ricordato come un puntuale e generoso collaboratore.



Con queste parole lo ricorda Angelo Parola, attuale capo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Fossano: "Sergio era in forza alla nostra caserma da quasi vent’anni e proveniva dal distaccamento di Bra, sua città natale. Lo ricordo come un capo squadra preparato, attento, disponibile, sempre pronto al sostegno verso il prossimo. Aveva al suo attivo molteplici interventi di ogni genere, sempre portati a termine con professionalità. Lascio un amico, un collega speciale, un fratello… ".



Nel novembre scorso, nella ricorrenza dei festeggiamenti in onore della patrona Santa Barbara, TargatoCn aveva avuto occasione di visitare la locale caserma e proprio Valentino ci aveva aperto la porta e accompagnati, insieme ai colleghi in turno. Lo apprezzammo di primo acchito per la discrezione e la preparazione nel raccontarci spazi e attività della sede di via Monviso.



Sergio Valentino lascia la moglie Sonia e il figlio Alessio, oltre al fratello Domenico e ai nipoti.



Le esequie sono previste per domani, giovedì 1° giugno, alle ore 9,30 presso al parrocchia del Salice, dove oggi alle 18,30 verrà recitato il rosario in suo suffragio.