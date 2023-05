Il Comune di Boves pronto ad entrare nel Parco Fluviale? Il sindaco: "Decisione entro fine anno"

La mancanza del territorio di Boves tra quelli compresi nel Parco Fluviale di Cuneo era stato definito, ancora nel 2018, dall'allora assessore al Parco Davide Dalmasso "una ferita". Il no all'ingresso da parte del paese ai piedi della Bisalta si protrae dal 2012, da quando, cioè, oltre a Cuneo, sono entrati via via altri comuni che hanno parte del loro territorio nel parco.

Mai quello di Boves.

Il sindaco Maurizio Paoletti, a marzo 2018, nuovamente pungolato sulla questione, aveva risposto: "Nessuno dei proprietari delle aree interessate dal parco ci ha mai chiesto di entrare, ed entrarci giusto per dire che Boves ne fa parte non ha senso. Entrare ha dei costi gestionali circa uguali a quelli che dobbiamo affrontare per la convenzione del guado, quindi se dobbiamo spendere questi soldi preferisco siano spesi per il guado. Rebus sic stantibus, Boves non entra e non entrerà nel parco!"

Eppure, evidentemente, qualcosa è cambiato. L'amministrazione del capoluogo, per esempio. E meno di un'ora fa, sempre il sindaco di Boves, ha scritto un post relativo alla firma del nuovo protocollo per la costruzione del guado sul Gesso, le cui spese ammontano a 18 mila euro, per 2/3 in capo a Cuneo e per la restante parte proprio a Boves, essendo quel passaggio proprio diretto alla frazione Mellana.