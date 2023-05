Piattaforma Digitalesottocasa.it: lunedì prossimo la presentazione in Camera di Commercio

Lunedì 5 giugno, presso la sede della Camera di Commercio di Cuneo, sarà presentata la piattaforma digitalesottocasa.it, strumento che l’ente camerale mette a disposizione delle imprese del territorio per accrescere le competenze e facilitare la transizione digitale di commercianti, artigiani e piccoli produttori. Nel corso dell’evento sarà possibile avvalersi della testimonianza della Camera di Commercio di Torino dove il progetto pilota è stato avviato nel 2019.



La piattaforma, fortemente voluta dalla Camera di commercio, ha una duplice funzione. Innanzitutto intende essere un collettore di pillole formative sui temi del digitale messo a disposizione dalle Associazioni di Categoria e dai Distretti del Commercio che hanno aderito al progetto, coordinate dall’ente camerale. Si può accedere a tali risorse tramite registrazione al portale e il materiale è fruibile secondo gli interessi del commerciante: e-commerce, social media, strumenti digitali per migliorare la presenza online e la comunicazione con il pubblico. In secondo luogo si lavora per creare una community formata da imprese interessate a evolvere e migliorare le proprie prestazioni tramite gli strumenti digitali perché uno degli scopi della piattaforma è quello di aiutarle a fare rete. Gli Assistenti digitali della piattaforma messi in campo da Associazioni di Categoria e Distretti del Commercio aderenti accompagneranno tale trasformazione mettendosi a disposizione per chiarimenti e approfondimenti sul tema.



Hanno già aderito all’iniziativa Ascom Bra, Associazione Commercianti Albesi, Confcommercio Cuneo, Coldiretti Cuneo, Confesercenti, CNA Cuneo, Confartigianato Cuneo, il Distretto Diffuso Alba-Bra e il Distretto Urbano di Cuneo.



“I punti vendita tradizionali devono usare le tecnologie per migliorare l’esperienza di shopping del cliente – afferma il Presidente Mauro Gola – . Bisogna far coesistere il negozio fisico e quello digitale e le strategie di vendita tradizionali con quelle on line. Migliorare le proprie competenze digitali è diventato un imperativo per sfruttare tutte le opportunità offerte dal web, dalle innovazioni tecnologiche e dai social media”.



La diretta sarà fruibile anche on line iscrivendosi all’evento, segnalato nelle news presenti sul sito della Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it e sul canale Facebook Camera di commercio di Cuneo.