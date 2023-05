Daspo urbano a Mondovì, il sindaco Robaldo: "Così le forze di Polizia potranno allontanare soggetti che ostacolano la civile convivenza"

"Il Consiglio Comunale di questa sera discuterà la misura del cosiddetto 'Daspo Urbano' uno strumento introdotto nell'ordinamento nel 2017 e che, come succede per gli stadi, consente di allontanare da locali pubblici ed aree urbane persone che disturbano la normale fruizione e la civile convivenza".

È il Sindaco Luca Robaldo a spiegare il provvedimento che la maggioranza del "Patto Civico" proporrà alle forze presenti in Consiglio Comunale al fine di continuare a garantire la sicurezza dei luoghi pubblici della città, a partire dalle zone ove sono ubicate le scuole.

"Ringrazio del lavoro svolto la Comandante della Polizia Locale, Domenica Chionetti, ed il Comando dell'Arma dei Carabinieri per la collaborazione garantitaci. In ogni rione sono state individuate aree pubbliche ove potranno essere applicati, ove necessari, questi provvedimenti" prosegue il Sindaco. "Nel Regolamento, poi, abbiamo inserito una ulteriore previsione e cioè la regolarizzazione di chi organizza banchetti attraverso i quali sensibilizza i cittadini, magari raccogliendo offerte in denaro. Anche a queste organizzazioni verrà richiesta la domanda di occupazione di suolo pubblico, così da essere equiparati a tutte le altre Associazioni che già lo fanno" conclude Robaldo.