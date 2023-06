Il "Baretti" con il nuovo teatro verrà usato come sala polivalente

“Il nuovo teatro non è un progetto immediato, ma per rispondere, il Baretti sarà utilizzato come sala polivalente".

Così l'assessore Francesca Botto ha risposto in sede di consiglio all'interrogazione presentata dai consiglieri del centrosinistra, Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia, sul futuro del cine Baretti che dovrebbe riaprire a fine giugno dopo i lavori.

Un argomento considerato 'fuori tempo' dall'assessore Botto, visto che il nuovo teatro non è di immediata realizzazione, che ha evidenziato: "Oggi il Baretti non riesce a soddisfare le esigenze di una stagione teatrale come quelle che la città ospita e quindi, quando ci sarà una nuova struttura, potrà essere usato come sala polivalente servirà per convegni e riunioni, venendo a sopperire alla mancanza di spazio che al momento in Città non c'è".