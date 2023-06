Ancora maltempo sul monregalese: a Roccaforte Mondovì smottamenti e allagamenti

Il maltempo previsto per la giornata di oggi si è abbattuto ancora una volta con piogge cospicue nell’area del monregalese. Il Gruppo di Protezione Civile dell’Ana di Mondovì è intervenuto questo pomeriggio, domenica 4 giugno, nel comune di Roccaforte Mondovì per uno smottamento di terra in frazione Dho dove una piccola porzione di terra nei pressi di un’abitazione si è staccata verso una via di collegamento della frazione.