A Cuneo l'ultimo appuntamento con Arpademia

Mercoledì 7 giugno alle 17 è previsto l'ultimo appuntamento della seconda edizione "Arpademia for Cuneo" organizzata dall'Università Popolare dell'Alto Monferrato con la Direzione Artistica di Eleonora Perolini, presidente Università Popolare dell’Alto Monferrato e supportata dalla Crc.

L'evento prevede la presentazione del libro "Piccole Storie di Meravigliosi Strumenti" di Valentina Meinero, edito da Upam, presso la Libreria dell'Acciuga in Via Dronero n 1 a Cuneo ed è rivolto a famiglie e a docenti interessati a scoprire nuovi modi di fare musica ed in particolare ascoltare l'arpa e le sue interazioni con altri strumenti melodici o percussioni suonabili anche dai più piccoli. Al mattino dello stesso giorno l’arpista Valentina Meinero e l’attore Tommaso Rotella proporranno alle classi prime e seconde di una scuola primaria cuneese un secondo laboratorio sul tema dell’arpa e delle storie scritte e musicate nel libro “Piccole Storie di Meravigliosi strumenti”.

L’appuntamento presso la Libreria dell’Acciuga conclude una rassegna ricca di appuntamenti che hanno reso partecipi dai più piccoli ai più grandi e coinvolto importanti realtà del territorio.

Per informazioni: www.arpademia.net