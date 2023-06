Al "Momigliano" di Ceva nuove aule e laboratori per conoscere emozioni, sport e mondo digitale

L'importanza delle emozioni è stata al centro dell'inaugurazione delle nuove aule presentate questa mattina, lunedì 5 giugno, all'istituto comprensivo "Momigliano" di Ceva.

Grazie al contributo dall'amministrazione comunale di Ceva e di Fondazione CRC, la scuola ha potuto realizzare l'aula delle emozioni, il laboratorio @2.0 e l'aula "lo sport è per tutti".

Si tratta di tre ambienti innovativi, che daranno modo agli alunni di esprimersi e potenziare le loro abilità.

La presentazione delle nuove aule è stata al centro di una mattinata di approfondimenti che ha visto la partecipazione di numerosi alunni, accompagnati dai loro insegnanti: Emanuela Pera, Paola Merlo, Antonina Bovalina, Maria Valcada (presenti per le classi quinte); Elisabetta Garelli (medie) ed Elisabetta Porro, collaboratrice Vicaria del Dirigente che ha partecipato alla stesura dei bandi di Fondazione CRC “Spazio scuola”.

"Ringrazio - ha detto il vice sindaco Lorenzo Alliani, presente alla cerimonia con il sindaco Vincenzo Bezzone che ha portato il saluto e il plauso della Città ai presenti - il presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola, per la indispensabile collaborazione e per le consulenze che i suoi funzionari forniscono alle nostre realtà e il dirigente scolastico, professor Bruno Gabetti che dimostra una particolare sensibilità nei confronti della nostra scuola. Sin dall'insediamento della nostra Amministrazione comunale ci siamo concentrati sulle scuole cebane con importanti interventi strutturali e migliorativi della qualità degli spazi. Durante la pandemia e poi l'alluvione i contatti sono diventati quotidiani e familiari perché i problemi sono stati gravosi ma insieme li abbiamo ridolti. Ora con queste nuove aule multimediali avremo strumenti tecnologici innovativi a disposizione dei nostri alunni ed alunne. Il motto "Una Scuola una Città" è sempre più attuale e dimostra il livello della nostra realtà scolastica. Talvolta ingiustificatamente giudicata in modo negativo ma con una realtà invece molto positiva. La sinergia tra is tituzioni è indispensabile per far crescere un territorio e Ceva si mostra come una isola felice. Ho letto una intervista ad un dirigente scolastico del Lazio che dichiarava quanto "un insegnante talvolta si senta solo", ma a Ceva l'Amministrazione comunale sarà sempre a fianco degli insegnanti e non saranno mai soli."

Il dirigente scolastico ha poi salutato i presenti, con uno speciale messaggio per gli alunni che dalle scuole elementari si preparano ad affrontare le medie, sottolineando l'importante sinergia tra scuola e amministrazione che ha portato alla realizzazione di questo progetto.

Al centro della mattinata gli interventi dei docenti del liceo "Vasco Beccaria Govone", Alessandra Belfiore (esperta di inclusione e autrice del libro "Help", ndr) e Andrea Safilippo (esperto di didattica digitale) che hanno parlato e interagito con i ragazzi del "Momigliano" su: gestione delle emozioni, bullismo e cyberbullismo, uso dei social e didattica digitale.

La professoressa Belfiore, partendo da alcuni spezzoni del video Pixar "Inside out" ha fornito spunti di riflessione sulla natura e sull'importanza di gestire le emozioni per conoscere meglio se stessi, toccando tematiche di stringente attualità come le conseguenze che possono derivare dall'uso scorretto dei social.

In tema di 'digital' è poi intervenuto il professor Sanfilippo che ha mostrato il progetto realizzato dagli studenti del liceo economico sociale di Mondovì, attraverso il bando PNRR "Futura": un "Virtual museum" che permette a tutti di scoprire il patrimonio storico artistico e culturare dei licei e non solo (vedi qui).

Due interventi che hanno dato modo ai ragazzi di esprimere opinioni, porre domade e interrogarsi. A seguire è intervenuta Carla Bue, CSI Piemonte e i presenti sono stati invitati a visitare le aule e i laboratori.