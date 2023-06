I carabinieri e gli agenti della polizia locale alla scuola dell’infanzia di Moretta

Negli sguardi dei bambini si potevano leggere emozione e stupore. D’altronde non capita certo tutti i giorni di avere come insegnanti al posto delle “solite” maestre, il maresciallo dei carabinieri con tutti suoi uomini e il sindaco con gli agenti della Polizia locale.

È stata una mattinata speciale quella vissuta dai bambini della scuola dell’infanzia di Moretta, che giovedì scorso hanno ricevuto la visita del maresciallo Antonio Frasca e del sindaco Gianni Gatti, che hanno tenuto una lezione incentrata sulla sicurezza, sull’educazione civica e sul ruolo dei carabinieri nella società civile.

I carabinieri sono arrivati con due auto, che hanno mostrato ai piccoli allievi, spiegando loro quali sono gli strumenti che hanno a disposizione per contrastare il crimine e per i controlli d’ordinanza.

Il maresciallo si è poi messo in contatto radio con la centrale operativa di Savigliano, da cui è arrivato uno speciale saluto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia.

La mattinata è trascorsa tra sorrisi, aneddoti e tante domande rivolte ai carabinieri e ai vigili urbani. A tutti i bambini è poi stata consegnata la speciale “patente” che ha concluso un percorso di educazione civica promosso dalle insegnanti nelle ultime settimane.

"È stata una mattina emozionante – ha commentato il sindaco Gatti -. È bello vedere l’emozione e l’entusiasmo dei bambini per questi eventi speciali per la scuola. Ai nostri agenti di polizia locale, agli uomini del maresciallo Frasca, e alle insegnanti della scuola va il mio ringraziamento non solo per il ruolo che hanno e per il lavoro svolto ogni giorno, ma anche per la collaborazione offerta in occasione di questi momenti che arricchiscono l’offerta scolastica".