I vertici nazionali di Confcooperative a Venasca per la consegna della BiBò

Lunedì 29 maggio alcuni rappresentanti di Confooperative hanno consegnato a Venasca la BiBò, una delle Biblioteche dei Boschi ideate dal raggruppamento piemontese del sodalizio cooperativo. A causa del maltempo, la consegna è stata effettuata presso il Salone comunale e non direttamente nel luogo dove sarà fruibile dai visitatori, ovvero in corrispondenza della tappa finale dell’Anello di Pluf, il sentiero escursionistico con allestimenti ludico-educativi realizzato dal Comune di Venasca nel corso del 2022 con la collaborazione de La Fabbrica dei Suoni.

Sono intervenuti Irene Bongiovanni, presidente nazionale di Confcooperative Cultura Turismo e Sport e Stefano Delmastro, referente nazionale per l’editoria di Confcooperative che hanno spiegato la genesi del progetto delle BiBò e il suo sviluppo, che vede Venasca far parte di un gruppo di diverse località del Piemonte e non solo in cui esse si stanno diffondendo. Erano presenti anche gli studenti dell’Istituto Denina-Pellico-Rivoira che frequentano il corso “Industria e artigianato per il Made in Italy” della Scuola del Legno di Isasca e che hanno progettato e realizzato la struttura in legno che ospiterà i libri. La consegna della BiBò è stata inserita nel programma di una gita scolastica organizzata presso La Fabbrica dei Suoni: i bambini della scuola primaria di Drubiaglio dell’Istituto Comprensivo di Avigliana sono così stati i primi a vedere e sperimentare il funzionamento della BiBò.

“Da oggi – ha detto il Sindaco Silvano Dovetta – le proposte per l’intrattenimento di famiglie e bambini a Venasca aumentano, con un elemento che consente di abbinare all’esperienza in natura anche lo stimolo alla lettura: appena il meteo renderà possibile l’operazione andremo ad allestire la biblioteca nel contesto per il quale è stata prevista. Ringrazio Confcooperative per avere ideato questa rete di piccole biblioteche sparse in contesti naturali del Piemonte: si sta creando una bella rete che potrà portare ottimi frutti, così come è ottima la rete di collaborazioni esistenti sul territorio della Valle Varaita, dove La Fabbrica dei Suoni e la Scuola del Legno di Isasca, coinvolte direttamente in questo progetto, rappresentano delle eccellenze regionali che siamo felici di avere qui”.

Cosa sono le Biblioteche dei Boschi?

Le biblioteche dei boschi sono nate da un’idea progettuale di Confcooperative con l’obiettivo di valorizzare la lettura creando una rete nazionale di piccole “casette” in legno, completamente naturali, che ospitano libri di case editrici cooperative. Si inseriscono nella tradizione del book crossing, ovvero nello scambio di libri, una pratica molto diffusa e affermata in diverse parti del mondo. Vengono collocate con una prima dotazione di libri, ma dovranno poi “vivere” di scambi di libri tra i fruitori. La BiBò riproduce una libreria al servizio di territori e strutture: sono già molte quelle realizzate in Piemonte ma c’è una continua richiesta ad ampliarne il numero in altre località italiane. Tutti possono adottare una BiBò, enti pubblici come comuni, città e regioni ma anche soggetti privati che vogliono donare al proprio territorio un luogo in ciò far animare la comunità.