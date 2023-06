Passaggio a Bra in tempo d’estate: ecco il cartellone

Anche quest’anno il “Passaggio a Bra in tempo d’estate” offre una girandola di appuntamenti per vivere a pieno la città. Il cartellone degli eventi è stato presentato giovedì 1 giugno 2023 a Palazzo Mathis. Si parte con il momento istituzionale della Festa della Repubblica: venerdì 2 giugno, davanti al Municipio, alle 10.30 la commemorazione ufficiale con la lettura dei Principi Fondamentali della Costituzione avrà l’accompagnamento musicale del duo “Ottocorde”. Nel weekend, invece, in occasione della Festa della Famiglia tanti momenti di intrattenimento e spettacoli (compresa la nuova edizione di Bicincittà, evento organizzato dalla Uisp, in programma domenica 11 giugno con ritrovo dalle 9 in piazza Giolitti). Lunedì 5 giugno, poi, incontro letterario a Palazzo Mathis, alle 21, per la presentazione di “Interurbane notturne”, nuovo libro di Nicola Brizio.



Musica: dalla fisarmonica a Vinicio Capossela

Musica grande protagonista nei prossimi mesi: sabato 3 giugno a Pollenzo, alle 18,30 la Chiesa di San Vittore ospita il concerto di “Delian Quartett” nell’ambito del Festival Spirito – Roero Cultural Events (ingresso libero). Il fil rouge delle note torna poi ad allietare serate e pomeriggi. Il 10 giugno, ancora a Pollenzo (Agenzia), il fisarmonicista Ugo Viola, già al fianco di Luciano Pavarotti e fondatore del Moncalieri Jazz Festival, si esibisce alle 21 per un evento itinerante di Cherasco Classica. “Una Voce Sola” è il titolo del concerto in programma l’11 giugno ai Giardini del Belvedere: alle 22, a cura della Fondazione Fossano Musica, si esibiscono il Coro di voci bianche & Rebel Bit. Venerdì 16 giugno saranno ancora i Giardini del Belvedere a fare da cornice al “Concerto d’estate” della Banda Musicale Giuseppe Verdi, alle 21, mentre il 21 giugno, nella stessa locati on, sarà una vera e propria “Festa della musica” quella proposta dalla Fondazione Fossano Musica con “The best off” della sua orchestra ritmo-sinfonica. Si torna nella chiesa di San Vittore di Pollenzo, sabato 8 luglio, con Amor che ne la Mente mi Ragiona, alle 17, per il concerto “L’Archicembo” con musiche di Bach e Handel, a cura dell’Associazione Zizzola Turismo e Cultura. Nell’estate 2023 torna la grande musica di Attraverso Festival che prevede due appuntamenti il 19 luglio ai Giardini Belvedere, ore 21, con Barbasofia e Murubutu e il 28 luglio al parco della Zizzola, ore 21, con il concerto di Vinicio Capossela. Il 4 agosto la tappa braidese di “Suoni dalle Colline” la rassegna concertistica estiva diretta dal maestro Giuseppe Nova e Alba Music Festival è ai Giardini del Belvedere (ore 21).



Tra arte e cinema

Per un’estate all’insegna dell’arte, a partire dal 3 giugno, a Palazzo Mathis apre la personale dell’artista Rosy Mantovani, vincitrice dell’edizione della Biennale Wab 2022. La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno, mentre il 24 giugno al Parco della Zizzola e ai Giardini del Belvedere c’è “Arte in Gioco”, dalle 15: un pomeriggio dedicato ai laboratori d’arte a cura della Cooperativa Emmaus. Nel mese di luglio la sede espositiva di Palazzo Mathis accoglierà “Le ceramiche di Bracciotti”, vernissage il 1 luglio alle 18. Location “artistica” anche per la consueta rassegna di cinema all’aperto del giovedì sera: appuntamento dal 29 giugno al 17 agosto nel cortile di Palazzo Traversa con una selezione di grandi pellicole da vedere “sotto le stelle”. In occasione della “Giornata internazionale del rifugiato”, inoltre, giovedì 22 giugno, nella stessa arena all’aperto si proietta su grande schermo “We Cannot Live Under That Flag”, che racconta l’arrivo in Italia di un gruppo di rifugiati afghani tra spaesamento e difficoltà.



Festival e passeggiate

Non solo musica nelle rassegne in programma: il 10 e 11 giugno al Parco della Zizzola, due giorni di pratica, incontri, esibizioni e presentazioni a cura dell’Associazione Orora che ripropone il Festival dello Yoga. Il 23 giugno, invece, torna alla “vecchia” location il festival indipendente Artico che sotto la Zizzola propone Rares, Venerus e Radio Fujot e, il giorno, dopo sempre alla Zizzola, Assurdité, Drast e TiAmo, la festa indie. Poi piccola pausa e si torna ai Giardini Belvedere per la stand up comedy: il 2 luglio con Daniele Tinti e l’8 luglio con Yoko Yamada. Dedicato al ballo liscio, invece, il consueto cartellone a Madonna Fiori tutti i venerdì sera di agosto e inizio settembre. Dal 20 al 27 agosto la città di Bra ospita invece l’Hockey Master Festival evento dedicato alla memoria di Vanni e Umberto Ometto e ai “veterani” di questo sport particolarmente caro ai braidesi. Diverse le occasioni di passeggiate e visite “inedite” sul territorio. L’11 giugno gli Amici dei musei propongono un escursione naturalistica nel Roero guidata da Rino Brancato del Museo Craveri, con partenza alle 9,30. Mentre il 14 giugno (ore 15) invitano a scoprire il Museo del Design dell’Abet, storica azienda braidese di produzione laminati plastici. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria a info@amicideimusiebra.it Il 17 giugno l’associazione Zizzola Turismo e Cultura invita con “Paesaggire” a visitare il parco e il museo “Casa dei braidesi” alla Zizzola (ore 15). Nuova visita guidata al monumento simbolo della città, il 15 luglio, alle 16, con Fabio Bailo, a cura degli Amici dei Musei. La storia di Bra sarà anche al centro della conferenza del 1 luglio (ore 10) con il professor Giuseppe Gullino che parlerà di “Territorio, paesaggio e colture a Bra nel pieno e tardo Medioevo”. Il 15 agosto, il Museo Craveri accoglie la consueta serata con la Multivisione a cura di Roberto Tibaldi.



L’Opera in piazza è “Il barbiere di Siviglia”

L’immancabile “Opera in piazza” del 1 agosto porta in scena (in piazza Caduti per la libertà), “Il Barbiere di Siviglia”, alle 21, con gli Amici della Musica di Savigliano. La serata è preceduta da due altri momenti di teatro: il 25 giugno ai Giardini del Belvedere c’è il nuovo spettacolo teatrale a cura del gruppo “Semplicemente Noi”e il 15 luglio, sempre alle 21, “I Dekru” maestri ucraini del teatro fisico. Tutti i sabati, invece, dal 5 al 26 agosto la rassegna “Apriti Sesamo” ai giardini del Belvedere alza il sipario sul “Teatro ragazzi”: in versione estiva per quattro spettacoli in collaborazione con Burattinarte. Nel cartellone di Passaggio a Bra in Tempo d’estate si inseriscono anche la Festa del Quartiere Oltreferrovia (17/18 giugno) con tanti diversi momenti di intrattenimento e convivialità e una nuova edizione della Mostra internazionale canina in programma il 9 luglio a cura del Gruppo Cinofilo Langhe e Roero, Delegazione Enci di Alba.

Per tutti gli aggiornamenti: www.turismoinbra.it.