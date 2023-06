Settima edizione di "Con il cuore e con la mente" al Vallauri di Fossano

Anche quest’anno ritorna un appuntamento che è ormai una tradizione al Vallauri: gli studenti del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’Istituto “G. Vallauri” hanno incontrato i tantissimi visitatori presentando le loro scoperte e le loro curiosità nel mondo della scienza. La due giorni dedicata alla scienza e alla divulgazione si è svolta il 31 maggio dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con ingresso libero aperto ai visitatori e alla cittadinanza fossanese, e il 1 giugno per gli studenti e il personale dell’istituto. Il tema di questa settima edizione di ”Con il cuore e con la mente” è stato quello dei cinque sensi, concepito come un invito ad indagare il mondo che ci circonda, un vero e proprio “grande viaggio” tra suoni, colori, sapori e scienze nel nostro quotidiano, con oltre 50 postazioni di esperimenti sviluppati dai nostri studenti. Tutto si è svolto all’insegna dell’entusiasmo, del piacere del bello, del piacere della scienza e della conoscenza: ed i visitatori lo hanno percepito. La serata del 31 maggio, aperta al pubblico, è stata coronata da un successo clamoroso e nei corridoi del Vallauri si aveva la piacevole sensazione di essere in un formicaio perfettamente ordinato in cui si respiravano scienza, esperimenti, partecipazione. Il dirigente scolastico del Vallauri, prof. Paolo Cortese, ha così commentato il successo dell’evento: “L’idea di presentare a fine anno un viaggio nella scienza è giunta alla sua settima edizione: grande successo! L’obiettivo naturalmente restano loro, i nostri studenti e la loro passione per ciò che studiano. Una motivazione che cerchiamo di perseguire attraverso metodologie innovative, in un clima di lavoro sereno e cooperativo. Quasi 100 gli esperimenti presentati, tra meraviglia e stupore. Tra tradizione scientifica e tecnologia avanzata. Un modo per far conoscere ai numerosissimi visitatori (compresi gli ex allievi che tornano sempre volentieri) ciò che si è studiato e scoperto in aula e in laboratorio durante l’anno. Naturalmente il livello degli esperimenti presentati era graduato in relazione all’anno di studio dei ragazzi: dall’ingannevolezza dei nostri sensi alla struttura della materia, per giungere alla biologia molecolare e all’intelligenza artificiale. Vissuti con orgoglio, aprendo le porte della propria scuola, trasformata per un giorno in un unico grande itinerario di emozioni, dal visivo al cognitivo, davvero straordinario. L’elemento forte è che tutto l’evento è stato studiato e predisposto dal Vallauri in totale autonomia: dagli aspetti logistici a quelli scientifici, da quelli musicali a quelli di comunicazione, dall’accoglienza degli ospiti all’ipotesi B in caso di maltempo. Insomma, una grande sfida di lavoro di squadra e di intelligenza organizzativa. Vinta con successo. Bravi a tutti!”