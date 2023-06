Bergesio, Lega: “Italia in prima linea nella difesa del cibo di qualità e della salute degli italiani”

“Italia in prima linea nella difesa della salute e del benessere delle persone anche grazie alla tutela del Made in Italy, garanzia di sicurezza e qualità alimentare”.

“Cibo più sicuro vuol dire salute migliore - prosegue Bergesio -. Ogni anno in tutto il mondo si contano 600 milioni di casi di malattie di origine alimentare: gli alimenti non sicuri rappresentano una minaccia per la salute umana ma anche per le economie mondiali. Garantire la sicurezza alimentare è una priorità per la salute pubblica. Sistemi efficaci di sicurezza alimentare e di controllo della qualità sono fondamentali non solo per salvaguardare la salute e il benessere delle persone ma anche per favorire lo sviluppo economico e migliorare i mezzi di sussistenza”.