Incidente stradale a Neive, nella mattinata di oggi 7 giugno.

Coinvolta una sola autovettura, finita in un fossato adiacente la sede stradale. La vettura ha parzialmente coinvolto anche la cancellata di un'abitazione privata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno provveduto a portare il conducente all'ospedale di Verduno per gli opportuni accertamenti. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Alba, per la messa in sicurezza del mezzo.